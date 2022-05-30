Украина назвала состав на матч с Шотландией в стыках ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым огласил список игроков, которые смогут сыграть в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Шотландии.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Ганза", Германия).

Матч Шотландия - Украина состоится 1 июня. Победитель в финале встретится со сборной Уэльса.

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