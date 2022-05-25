"Уфа" упустила победу над "Оренбургом" в матче за место в РПЛ

Фото: твиттер "Оренбурга"/Автор неизвестен

В первом переходном матче за место в Российской Премьер-Лиге "Оренбург" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 2:2.

Гости выигрывали с разницей в два мяча благодаря голам Гамида Агаларова и Владислава Камилова. Впрочем, хозяева сумели уйти от поражений, отличились Ренато Гойкович и Андрей Малых.

"Оренбург" – "Уфа" - 2:2 (0:1)

Голы: Агаларов, 19 (с пенальти) - 0:1, Камилов, 61 (с пенальти) - 0:2, Гойкович, 70 - 1:2, Малых, 84 - 2:2

"Оренбург": Гошев, Малых, Ойеволе, Гойкович, Полуяхтов (Титков, 62), Эктов, Аюпов, Капленко, Ковалев (Прудников, 78), Обухов (Сычевой, 62), Фамейе.

"Уфа": Чичкан, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич (Сухов, 55), Кабутов (Голубев, 56), Камилов, Фищенко, Мрзляк (Емельянов, 90), Агаларов (Ортис, 55), Касинтура (Жамалетдинов, 77).

Не пропустите: Оздоев покинул "Зенит". | https://dailysports.net