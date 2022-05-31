"Уфа" рассталась с 9 футболистами

Теги уфаолег ивановвячеслав кротовалександр саплиновбоян йокич

"Уфа" рассталась с 9 футболистами

Пресс-служба "Уфы" на официальном сайте объявила о расставании с девятью футболистами.

Уфимский клуб покинули защитники Александр Сухов и Боян Йокич, полузащитники Дмитрий КабутовОлег ИвановФилип МрзлякНеманя МилетичАлександр Саплинов, нападающие Вячеслав Кротов и Дилан Ортис.

Напомним, что "Уфа" по итогам нынешнего сезона вылетела из Российской Премьер-Лиги, проиграв в стыковых матчах "Оренбургу" (2:2, 1:2).

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