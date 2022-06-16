"Уфа" представила и.о. главного тренера
Фото: твиттер "Уфы"/Автор неизвестен
"Уфа" сообщила о назначении Сергея Томарова исполняющим обязанности главного тренера команды.
Вместе с ним в тренерский штаб вместе вошли Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер по вратарям Ринат Камалов.
Интересно, что Томаров уже был в роли и.о. главного тренера "Уфы" в мае 2016 года после отставки Евгения Перевертайло.
С июня по ноябрь 2018 года Томаров также был главным тренером башкирского клуба.
Напомним. что по итогам минувшего сезона "Уфа" вылетела из РПЛ.
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