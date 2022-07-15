"Уфа" подписала защитника "Зенита"
Фото: сайт "Уфы"/Автор неизвестен
Правый защитник "Зенита" Александр Сандрачук будет играть за "Уфу".
Вчера 20-летний игрок подписал с башкирским клубом долгосрочный контракт.
Сандрачук в прошлом сезоне сыграл 24 матча за "Зенит-2", в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Также на его счету 6 матчей в Юношеской лиге УЕФА за "Зенит" U19. В европейских встречах он забил 1 гол и сделав 1 ассист.
Ранее защитник вызывался в юношеские сборные России U17 и U19.
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