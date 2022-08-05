"Уфа" подписала воспитанника киевского "Динамо"
Фото: сайт "Уфы"/Автор неизвестен
Украинский футболист Александр Масалов перебрался в "Уфу".
25-летний уроженец Севастополя присоединился к клубу из столицы Башкирии на правах свободного агента.
Стороны не разглашают детали подписанного контракта.
Отметим, что Масалов является воспитанником киевского "Динамо". Также он играл тираспольский "Динамо-Авто" и черниговскую "Десну".
Не пропустите: "Шахтер" купил опытного украинского полузащитника. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Пике и Бускетс согласились на понижение зарплаты
-
"Уфа" подписала воспитанника киевского "Динамо"
-
"Барселона" официально представила Левандовски
-
Кукурелья стал игроком "Челси"
-
Мане возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов "Баварии"
-
"Зенит" близок к покупке 18-летнего бразильца
-
Защитник "Ливерпуля" пропустит старт сезона из-за травмы
-
"Реал" нашел замену Бензема в Германии
-
Кавани определился с новым клубом
-
Конте озвучил амбициозные задачи "Тоттенхэма" на сезон
-
"Аякс" завершил трансфер первого итальянца в истории клуба
-
Мостовой раскрыл детали контракта с командой Медиалиги
-
Де Росси может возглавить итальянский клуб
-
Новый спортдир "ПСЖ" следит за игроками в ночных клубах
-
Роналду получил предложение из Бразилии
-
Известный арбитр Чакыр хочет завершить карьеру
-
Теперь официально: Аспиликуэта продлил контракт с "Челси"
-
Кукурелья прошёл медицинское обследование для "Челси"
-
Легенда "МЮ" раскритиковал поведение Роналду
-
Каррера назвал главную проблему Кокорина