"Уфа" подписала воспитанника киевского "Динамо"

Фото: сайт "Уфы"/Автор неизвестен

Украинский футболист Александр Масалов перебрался в "Уфу".

25-летний уроженец Севастополя присоединился к клубу из столицы Башкирии на правах свободного агента.

Стороны не разглашают детали подписанного контракта.

Отметим, что Масалов является воспитанником киевского "Динамо". Также он играл тираспольский "Динамо-Авто" и черниговскую "Десну".

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