"Уфа" определилась с будущим лучшего бомбардира РПЛ
Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен
В "Уфе" уже точно определились с будущим бомбардира Гамида Агалорова.
Об этом заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
При этом раскрывать детали решение он не стал.
"Дальнейшая судьба Агаларова в "Уфе"? У нас есть понимание, но сказать не могу — конфиденциальная информация", — сказал Газизов в беседе с корреспондентом "Чемпионата".
Как известно, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги с 19 голами.
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