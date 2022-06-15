"Уфа" огласила имена игроков, которые отправятся на первые летние сборы
"Уфа" опубликовала список игроков, которые отправятся на первые летние сборы.
"Сегодня наша команда отправится в Ашу (Челябинская область), где проведёт двухнедельный учебно-тренировочный сбор на базе спорткомплекса "Металлург", — пишут в официальном телеграм-аккаунте клуба.
Напротив одного из футболистов в списке красуется надпись "легенда". Речь идет об Александре Сухове, который играет за уфимскую команду с 2013 года.
Из новичков в команде оказались игроки молодежки Хайдар Халилов и Данил Ахатов.
Кроме того, из аренды вернулись голкипер Алексей Кузнецов, полузащитник Никита Белоусов и защитник Олег Дзантиев.
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