"Уфа" огласила имена игроков, которые отправятся на первые летние сборы

"Уфа" опубликовала список игроков, которые отправятся на первые летние сборы.

"Сегодня наша команда отправится в Ашу (Челябинская область), где проведёт двухнедельный учебно-тренировочный сбор на базе спорткомплекса "Металлург", — пишут в официальном телеграм-аккаунте клуба.

Напротив одного из футболистов в списке красуется надпись "легенда". Речь идет об Александре Сухове, который играет за уфимскую команду с 2013 года.

Из новичков в команде оказались игроки молодежки Хайдар Халилов и Данил Ахатов.

Кроме того, из аренды вернулись голкипер Алексей Кузнецов, полузащитник Никита Белоусов и защитник Олег Дзантиев.

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