Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Уэльса/Автор неизвестен

В финальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Уэльс обыграл Украину со счетом 1:0 и пробился в финальную стадию мундиаля.

Уэльс – Украина - 1:0 (1:0)

Гол: Ярмоленко, 34 (автогол) - 1:0

Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Уильямс, Рэмзи, Аллен, Бэйл (Уилсон, 83), Мур, Джеймс (Джонсон, 71).

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмоленко, Цыганков (Мудрик, 77), Степаненко (Сидорчук, 70), Малиновский (Шапаренко, 70), Зинченко, Яремчук (Довбик, 77).

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