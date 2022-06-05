Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Уэльса/Автор неизвестен
В финальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Уэльс обыграл Украину со счетом 1:0 и пробился в финальную стадию мундиаля.
Уэльс – Украина - 1:0 (1:0)
Гол: Ярмоленко, 34 (автогол) - 1:0
Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Уильямс, Рэмзи, Аллен, Бэйл (Уилсон, 83), Мур, Джеймс (Джонсон, 71).
Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Ярмоленко, Цыганков (Мудрик, 77), Степаненко (Сидорчук, 70), Малиновский (Шапаренко, 70), Зинченко, Яремчук (Довбик, 77).
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|Команда
|М
|О
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|21
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|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
|22
|13