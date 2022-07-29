Уэльс и Шотландию наказали за поведение болельщиков на матчах с Украиной
Уэльс и Шотландия получили наказание за поведение болельщиков во время матчей квалификации чемпионата мира 2022 года с Украиной.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, Шотландия оштрафована на € 2 тыс. за то, что фанаты жгли файеры.
В то же время Уэльс заплатит € 15,5 тыс. за файеры и то, что болельщики выбегали на поле.
Как известно, в полуфинальном стыковом матче Украина обыграла Шотландию со счётом 3:1, а в финале стыкового турнира команда уступила Уэльсу со счётом 0:1.
Читайте: Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Уэльса | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
В сборной Аргентины определились с будущим Скалони
-
Шомуродов может перейти в "Торино"
-
Агент рассказал, каким видит возвращение Кокорина в РПЛ
-
Бернарду Силву предложили "Реалу" и "Барселоне"
-
В "Барселоне" рассказали, когда может вернуться Месси
-
"Оренбург" подписывает аргентинского футболиста
-
"Аталанта" подписала вингера "РБ Лейпциг" Лукмана
-
Автор самого возрастного гола РПЛ рассказал, как живет на обычную пенсию
-
Оздоев официально перешёл в клуб Пирло
-
Гаспар покидает "Вильярреал" спустя 15 лет в клубе
-
Уэльс и Шотландию наказали за поведение болельщиков на матчах с Украиной
-
Агент рассказал, почему Дзюба остается без клуба
-
Агент рассказал, вернется ли Черышев в Россию
-
Нападающий "Спартака" перешел во французский "Родез"
-
В "Аталанте" ответили на слухи о переходе Миранчука в "Торино"
-
"Ювентус" может найти замену Погба в "Атлетико"
-
Главные новости дня: 28 июля
-
Алексей Миранчук может перейти из "Аталанты" в другой клуб Серии А
-
"Вильярреал" подписал опытного испанца
-
ЦСКА усилился сербским полузащитником
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3