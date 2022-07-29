Уэльс и Шотландию наказали за поведение болельщиков на матчах с Украиной

Уэльс и Шотландия получили наказание за поведение болельщиков во время матчей квалификации чемпионата мира 2022 года с Украиной.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, Шотландия оштрафована на € 2 тыс. за то, что фанаты жгли файеры.

В то же время Уэльс заплатит € 15,5 тыс. за файеры и то, что болельщики выбегали на поле.

Как известно, в полуфинальном стыковом матче Украина обыграла Шотландию со счётом 3:1, а в финале стыкового турнира команда уступила Уэльсу со счётом 0:1.

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