УЕФА забанил российский футбол. Полный список турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах в следующем сезоне.

Полный список отстранения России выглядит следующим образом:

- Лига наций 2022/23

- чемпионат Европы-2022 среди женщин

- отборочный турнир женского чемпионата мира 2023 года

- молодежный чемпионат Европы-2023

- Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига конференций УЕФА, Лига чемпионов УЕФА среди женщин и Юношеская лига УЕФА.

- женский чемпионат Европы-2022 по футзалу

- Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2022/23

- отборочный турнир чемпионата мира-2024 по футзалу

- кубок регионов УЕФА 2022/23

- заявка на проведение чемпионата Европы 2028 и 2032 годов

- мужские и женские юношеские турниры (U17 и U19).

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