УЕФА забанил российский футбол. Полный список турниров
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах в следующем сезоне.
Полный список отстранения России выглядит следующим образом:
- Лига наций 2022/23
- чемпионат Европы-2022 среди женщин
- отборочный турнир женского чемпионата мира 2023 года
- молодежный чемпионат Европы-2023
- Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига конференций УЕФА, Лига чемпионов УЕФА среди женщин и Юношеская лига УЕФА.
- женский чемпионат Европы-2022 по футзалу
- Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2022/23
- отборочный турнир чемпионата мира-2024 по футзалу
- кубок регионов УЕФА 2022/23
- заявка на проведение чемпионата Европы 2028 и 2032 годов
- мужские и женские юношеские турниры (U17 и U19).
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