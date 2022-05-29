УЕФА выступил с заявлением по поводу беспорядков перед финалом ЛЧ

Фото: твиттер УЕФА\Автор неизвестен

УЕФА выпустил официально заявление по поводу беспорядков перед финалом Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" (0:1), из-за которых матч был отложен на 36 минут.

"В преддверии матча турникеты в проходах для "Ливерпуля" были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на турникетах.

Это привело к скоплению фанатов, пытающихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно большее количество фанатов с подлинными билетами могло получить доступ на стадион.

Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона.

УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции", - сказано в заявлении организации.

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