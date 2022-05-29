УЕФА выступил с заявлением по поводу беспорядков перед финалом ЛЧ
Фото: твиттер УЕФА\Автор неизвестен
УЕФА выпустил официально заявление по поводу беспорядков перед финалом Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" (0:1), из-за которых матч был отложен на 36 минут.
"В преддверии матча турникеты в проходах для "Ливерпуля" были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на турникетах.
Это привело к скоплению фанатов, пытающихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно большее количество фанатов с подлинными билетами могло получить доступ на стадион.
Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона.
УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции", - сказано в заявлении организации.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18