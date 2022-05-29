УЕФА выступил с заявлением по поводу беспорядков перед финалом ЛЧ

Теги реал мадридливерпульлига чемпионов уефауефа

УЕФА выступил с заявлением по поводу беспорядков перед финалом ЛЧ

Фото: твиттер УЕФА\Автор неизвестен

УЕФА выпустил официально заявление по поводу беспорядков перед финалом Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" (0:1), из-за которых матч был отложен на 36 минут.

"В преддверии матча турникеты в проходах для "Ливерпуля" были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на турникетах.

Это привело к скоплению фанатов, пытающихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно большее количество фанатов с подлинными билетами могло получить доступ на стадион.

Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона.

УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции", - сказано в заявлении организации.

Также не пропустите: Куртуа высказался о победе в Лиге чемпионов. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Источник: Мане принял решение уйти из "Ливерпуля"

Источник: Мане принял решение уйти из "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов