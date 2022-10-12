УЕФА вручил молодому украинцу приз лучшего игрока матча "Шахтер" - "Реал"

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко получил награду лучшему игроку матча четвертого тура Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:1).

В отчете организации говорится, что молодой футболист хорошо играл в качестве глубокого центрального полузащитника, выигрывал отборы и перехваты и начинал атаки качественными передачами.

"Хорошо защищал своих центральных защитников. Очень сильный в отборе и показал отличную дисциплину, придавая баланс игре в атаках", — указали в отчете представители УЕФА.

Читайте: Эпидемия ничьих, позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 11 октября | https://dailysports.net