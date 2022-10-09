УЕФА принял решение не расширять чемпионат Европы

УЕФА отказался от решения расширять чемпионат Европы.

Формат с участием 24 команд будет сохранен на предстоящие турниры.

Как пишет источник, ранее УЕФА рассматривал возможность увеличения числа участников до 32 стран.

В организации уверены в том, что предоставление дополнительных мест обесценило бы отборочный цикл турнира. При таком раскладе матчи были бы менее привлекательным.

Напомним, что сегодня состоится жеребьевка отборочного раунда Евро-2024.

Не пропустите: "Манчестер Сити" одержал очередную крупную победу в АПЛ. | https://dailysports.net