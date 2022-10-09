УЕФА принял решение не расширять чемпионат Европы

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УЕФА принял решение не расширять чемпионат Европы

УЕФА отказался от решения расширять чемпионат Европы.

Формат с участием 24 команд будет сохранен на предстоящие турниры.

Как пишет источник, ранее УЕФА рассматривал возможность увеличения числа участников до 32 стран.

В организации уверены в том, что предоставление дополнительных мест обесценило бы отборочный цикл турнира. При таком раскладе матчи были бы менее привлекательным.

Напомним, что сегодня состоится жеребьевка отборочного раунда Евро-2024. 

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Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2024: состав всех групп

Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2024: состав всех групп

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