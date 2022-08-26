УЕФА показал мячи для группового этапа еврокубков сезона-2022/2
УЕФА показал мячи для группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций.
Оба мяча были разработаны японской компанией Molten.
"Новый мяч отражает волну энергии Лиги Европы. Она олицетворяет эмоциональные взлеты и падения, которые переживают на протяжении турнира как болельщики, так и сами игроки. Энергетическая волна изображена посредством геометрических форм, которые изначально заложены в айдентику турнира и трофея. Две волны встречаются друг с другом, что символизирует столкновение команд на поле.
Новый мяч создан с использованием структуры ACENTEC – уникальной технологии термический склейки, позволяющей получать гладкое и бесшовное покрытие, которого невозможно добиться при ручной работе. В результате получается однородная поверхность с низким водопоглощением, что снижает влияние на игру неблагоприятных погодных условий.
Новый клапан снижает трение на 40% по сравнению с предыдущими моделями при надувании, что делает мяч более устойчивым к повреждениям", – сообщили на сайте организации.
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|Группа A
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|О
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|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
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|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
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|4
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|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0