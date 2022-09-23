УЕФА передумал увеличивать количество участников Евро-2028

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УЕФА передумал увеличивать количество участников Евро-2028

УЕФА больше не хочет увеличивать количество участников Евро-2028 до 32 команд.

Как известно, европейское первенство пройдет в Великобритании и Ирландии. Теперь число команд останется на уровне 24 команд.

На такое решение повлияли европейские телевещатели. Они посчитали, что такое количество участников будет иметь небольшую коммерческую ценность из-за предсказуемости многих групп и большого количества "мертвых матчей".

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