УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 годов.
Данное решение было принято на заседании исполкома УЕФА.
Ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезона, а также исключил сборную России из числа участников Лиги наций.
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