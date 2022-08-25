УЕФА определил лучшего игрока по итогам прошлого сезона

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.

В борьбе за награду француз опередил своего одноклубника вратаря Тибо Куртуа и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне.

В прошлом сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 46 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Форвард выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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