УЕФА объявила сборную сезона Лиги чемпионов, а также лучшего молодого игрока и лучшего футболиста

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УЕФА объявила сборную сезона Лиги чемпионов, а также лучшего молодого игрока и лучшего футболиста

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

УЕФА официально огласил символическую сборную сезона Лиги чемпионов, а также назвала лучшего молодого игрока и лучшего футболиста розыгрыша, победителем которого стал "Реал Мадрид".

В сборную сезона вошли: Тибо Куртуа ("Реал"), Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Тони Кроос, Лука Модрич ("Реал"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Карим Бензема, Винисиус ("Реал"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Лучшим молодым футболистом был признан бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который забил единственный и победный гол в финале турнира.

Лучшим футболистом прошедшего розыгрыша стал французский нападающий "Реала" Карим Бензема, который забил 15 голов, став также лучшим бомбардиром турнира.

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