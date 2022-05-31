УЕФА объявила сборную сезона Лиги чемпионов, а также лучшего молодого игрока и лучшего футболиста
Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен
УЕФА официально огласил символическую сборную сезона Лиги чемпионов, а также назвала лучшего молодого игрока и лучшего футболиста розыгрыша, победителем которого стал "Реал Мадрид".
В сборную сезона вошли: Тибо Куртуа ("Реал"), Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Тони Кроос, Лука Модрич ("Реал"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Карим Бензема, Винисиус ("Реал"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season #UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022
Лучшим молодым футболистом был признан бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который забил единственный и победный гол в финале турнира.
UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Vinícius Júnior as the 2021/22 UEFA Champions League Young Player of the Season @vinijr | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022
Лучшим футболистом прошедшего розыгрыша стал французский нападающий "Реала" Карим Бензема, который забил 15 голов, став также лучшим бомбардиром турнира.
UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season @Benzema | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14