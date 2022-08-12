УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе

УЕФА представил список из трех претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе.

На награду претендуют форвард "Реала" и сборной Франции Карим Бензема, страж ворот "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, а также полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне.

Победителя объявят 25 августа. Игроков из данного списка оценивали по выступлениям за клуб и сборную в прошлом сезоне.

В 2021 году награду получил полузащитник "Челси" Жоржиньо.