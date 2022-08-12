УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе

Теги реал мадридманчестер сититибо куртуакевин де брюйнекарим бензема

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе

УЕФА представил список из трех претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе.

На награду претендуют форвард "Реала" и сборной Франции Карим Бензема, страж ворот "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, а также полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне.

Победителя объявят 25 августа. Игроков из данного списка оценивали по выступлениям за клуб и сборную в прошлом сезоне.

В 2021 году награду получил полузащитник "Челси" Жоржиньо.
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" подписал Костича

"Ювентус" подписал Костича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов