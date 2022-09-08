УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В матче 1-го тура группового этапа форвард забил три мяча в ворота "Виктории Пльзень" (5:1). В борьбе за награду поляк опередил нападающего "Баварии" Лероя Сане, форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и полузащитника "Наполи" Петра Зелиньского.

В нынешнем сезоне 34-летний Левандовски провел за "Барселону" пять матчей и забил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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