УЕФА нашел замену "Зениту" в Лиге чемпионов
УЕФА заменит "Зенит" в Лиге чемпионов следующего сезона на чемпиона Шотландии, сообщается на официальном сайте организации.
Ранее УЕФА отстранил все российские клубы от участия в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023.
В чемпионате Шотландии за титул борются "Селтик" и "Рейнджерс". За три тура до окончания турнира "Селтик" занимает первое место и на шесть очков опережает "Рейнджерс".
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