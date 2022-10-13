УЕФА накажет сборные в случае отказа от игр с Косово

УЕФА накажет сборные, которые захотят отказаться от матчей с Косово в отборе к Евро-2024.

В организации заявили, что таким командам грозит аннулирование матчей с последующими дисциплинарными санкциями.

Напомним, что команда Косово попала в группу I с командами Андорры, Беларуси, Израиля, Румынии и Швейцарии.

"Если ассоциация отказывается играть или несет ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, контрольно‑дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА (CEDB) объявляет матч аннулированным для соответствующей ассоциации. Кроме того, если это оправдано обстоятельствами дела, CEDB может применить к соответствующей ассоциации любые дополнительные дисциплинарные меры, включая дисквалификацию из соревнований", - говорится в регламенте УЕФА.

Не пропустите: Симеоне ответил на слухи об уходе из "Атлетико". | https://dailysports.net