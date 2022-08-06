УЕФА наказал клуб Черчесова за расистское поведение болельщиков
Фото: твиттер Станислава Черчесова/Автор неизвестен
УЕФА наказал "Ференцварош" российского тренера Станислава Черчесова за расистское поведение фанатов.
Речь идет о двух матчах квалификации Лиги чемпионов со "Слованом".
На венгерский клуб наложили штраф в 15 тысяч евро. Также стадион "Ференцвароша" будет частично закрыт во время следующего матча под эгидой УЕФА.
Также на следующем матче под эгидой УЕФА венгерский клуб должен вывесить баннер с текстом #NoToRacism. Более того, "Ференцварошу" также запретили продавать билеты на следующий выездной матч.
Еще на 50 тысяч евро клуб оштрафовали за запуск фейерверков, бросание предметов, провокационные сообщения оскорбительного характера и акты нанесения ущерба.
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