УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки фанатов про Путина в матче с "Динамо" Киев
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес наказание стамбульскому "Фенербахче" за выкрикивания болельщиками фамилии президента Владимира Путина в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (1:2), сообщается на официальном сайте организации.
УЕФА оштрафовал турецкий клуб на 50 тысяч евро. Кроме того, "Фенербахче" обязали закрыть 5-тысячную трибуну на домашнем стадионе на ближайшем еврокубковом матче.
Напомним, что "Фенербахче" по сумме двух встреч проиграл "Динамо" и теперь участвует в квалификационном раунде за место в групповом раунде Лиги Европы.
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