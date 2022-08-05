УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки фанатов про Путина в матче с "Динамо" Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес наказание стамбульскому "Фенербахче" за выкрикивания болельщиками фамилии президента Владимира Путина в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (1:2), сообщается на официальном сайте организации.

УЕФА оштрафовал турецкий клуб на 50 тысяч евро. Кроме того, "Фенербахче" обязали закрыть 5-тысячную трибуну на домашнем стадионе на ближайшем еврокубковом матче.

Напомним, что "Фенербахче" по сумме двух встреч проиграл "Динамо" и теперь участвует в квалификационном раунде за место в групповом раунде Лиги Европы.

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