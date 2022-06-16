УЕФА изучает ситуацию с финансами "ПСЖ"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

УЕФА начал изучать ситуацию с финансами "ПСЖ".

По данным издания L’Equipe, несколько недель назад организация отправила парижскому клубу "запрос".

Клуб попал под наблюдение контролирующего органа еще за несколько недель до жалобы, которую подала Ла Лига.

"Запрос" был направлен после того, как финансовые эксперты органа финансового контроля клубов (ICFC) изучили показатели из отчетов "ПСЖ". Союз изучает показатели и других европейских клубов.

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