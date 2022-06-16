УЕФА изучает ситуацию с финансами "ПСЖ"
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
УЕФА начал изучать ситуацию с финансами "ПСЖ".
По данным издания L’Equipe, несколько недель назад организация отправила парижскому клубу "запрос".
Клуб попал под наблюдение контролирующего органа еще за несколько недель до жалобы, которую подала Ла Лига.
"Запрос" был направлен после того, как финансовые эксперты органа финансового контроля клубов (ICFC) изучили показатели из отчетов "ПСЖ". Союз изучает показатели и других европейских клубов.
Не пропустите: Месси получил роль в сериале. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Крал может перебраться в Бундеслигу
-
"Локомотив" отдал Рыбчинского в аренду в другой клуб РПЛ
-
"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за воспитанника "Барселоны"
-
Де Дзерби получил предложение из Италии
-
"Шахтер" продаст Нереса в европейский топ-клуб
-
В РПЛ выбрали лучшего игрока сезона
-
Дибала перейдет в "Интер"
-
УЕФА изучает ситуацию с финансами "ПСЖ"
-
Назван автор лучшего гола сезона РПЛ
-
ЦСКА отправил вратаря Помазуна в аренду в другой клуб РПЛ
-
Бакаев рассказал, как готовится к матчу против "Спартака"
-
"Зенит" отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ
-
"Уфа" представила и.о. главного тренера
-
Бакаев выбрал игровой номер в "Зените"
-
Семак близок к подписанию нового контракта с "Зенитом"
-
В числе претендентов на премию Golden Boy-2022 нет ни одного россиянина
-
"Челси" близок к подписанию 18-летнего футболиста
-
Агент пролил свет на возможный переход лидера "Сочи" в "Зенит"
-
"Нижний Новгород" получит 450 миллионов за переименование клуба
-
The Guardian составила рейтинг фаворитов предстоящего ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13