Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил формат проведения Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

Количество участников турнира увеличится до 36, но теперь они не будут разбиты на группы. Все команды будут помещены в одну таблицу. Каждый клуб сыграет не менее восьми матчей. Основная сетка турнира будет играться по "швейцарской системе", которая применяется в шахматах.

Расписание первого тура будет опредено жеребьевкой. Со второго тура победители сыграют с победителями, проигравшие - с проигравшими.

Новый формат вступит в силу с сезона-2024/2025.

Такие же изменения будут внедрены в Лиге Европы и Лиге Конференций.

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