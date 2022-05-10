УЕФА изменил формат проведения Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил формат проведения Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.
Количество участников турнира увеличится до 36, но теперь они не будут разбиты на группы. Все команды будут помещены в одну таблицу. Каждый клуб сыграет не менее восьми матчей. Основная сетка турнира будет играться по "швейцарской системе", которая применяется в шахматах.
Расписание первого тура будет опредено жеребьевкой. Со второго тура победители сыграют с победителями, проигравшие - с проигравшими.
Новый формат вступит в силу с сезона-2024/2025.
Такие же изменения будут внедрены в Лиге Европы и Лиге Конференций.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4