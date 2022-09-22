УЕФА хочет заменить Суперкубок Европы новым турниром, в котором примет участие команда из МЛС.

Как сообщает AS, речь идет о мини-турнире с участием четырёх команд для увеличения доходов.

В состав участников войдут победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и клуб из МЛС.

Матчи будут сыграны летом за пределами Европы.

Не пропустите: Лидер киевского "Динамо" отказывается от нового контракта. | https://dailysports.net