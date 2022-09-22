УЕФА хочет заменить Суперкубок Европы новым турниром
УЕФА хочет заменить Суперкубок Европы новым турниром, в котором примет участие команда из МЛС.
Как сообщает AS, речь идет о мини-турнире с участием четырёх команд для увеличения доходов.
В состав участников войдут победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и клуб из МЛС.
Матчи будут сыграны летом за пределами Европы.
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