"Удинезе" обыграл "Верону" и ворвался в топ-3 Серии А

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"Удинезе" обыграл "Верону" и ворвался в топ-3 Серии А

Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на выезде обыграл "Верону" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Бету Бетункала и Яки Бийола. У хозяев отличился Джош Дойг.

"Удинезе", набрав 19 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 5 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

"Верона" – "Удинезе" - 1:2 (1:0)
Голы: Дойг, 23 - 1:0, Бету, 70 - 1:1, Бийол, 90 - 1:2

"Верона": Монтипо, Чеккерини, Гюнтер, Хин, Дойг (Джурич, 84), Лазович (Хрустич, 73), Велозу, Тамез, Верди (Депаоли, 73), Анри (Лазанья, 84), Пикколи (Каллон, 62).

"Удинезе": Сильвестри, Родриго Бекао, Бийол, Перес (Эбосс, 58), Удоджи, Перейра, Уолас, Ловрич (Арслан, 67), Макенго (Самарджич, 58), Деулофеу (Несторовски, 81), Саксесс (Бету, 58).

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