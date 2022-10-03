"Удинезе" обыграл "Верону" и ворвался в топ-3 Серии А
Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на выезде обыграл "Верону" со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Бету Бетункала и Яки Бийола. У хозяев отличился Джош Дойг.
"Удинезе", набрав 19 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 5 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.
"Верона" – "Удинезе" - 1:2 (1:0)
Голы: Дойг, 23 - 1:0, Бету, 70 - 1:1, Бийол, 90 - 1:2
"Верона": Монтипо, Чеккерини, Гюнтер, Хин, Дойг (Джурич, 84), Лазович (Хрустич, 73), Велозу, Тамез, Верди (Депаоли, 73), Анри (Лазанья, 84), Пикколи (Каллон, 62).
"Удинезе": Сильвестри, Родриго Бекао, Бийол, Перес (Эбосс, 58), Удоджи, Перейра, Уолас, Ловрич (Арслан, 67), Макенго (Самарджич, 58), Деулофеу (Несторовски, 81), Саксесс (Бету, 58).
Не пропустите: Легенда "Интера" может возглавить "Сампдорию". | https://dailysports.net
главное
-
Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги
-
Феерия "Ман Сити", разгром "МЮ", победы "Челси" и "Арсенала": результаты 9-го тура АПЛ
-
"Лестер" одержал первую победу в АПЛ
-
Феерии "Ювентуса" и "Лацио", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А
-
Жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 октября
-
Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги
-
"Райо Вальекано" вырвал победу над худшей командой Ла Лиги
-
Феерия "Ман Сити", разгром "МЮ", победы "Челси" и "Арсенала": результаты 9-го тура АПЛ
-
"Лестер" одержал первую победу в АПЛ
-
Феерии "Ювентуса" и "Лацио", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А
-
"Удинезе" обыграл "Верону" и ворвался в топ-3 Серии А
-
Тен Хаг назвал причину, почему Каземиро не часто играет в основном составе "МЮ"
-
Жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов
-
ПСЖ теряет португальского хавбека
-
"Челси" и "Арсенал" поборются за одного из лидеров "Ювентуса"
-
Дель Пьеро назвал топ-5 лучших нападающих в мире
-
Хави высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"
-
Расписание матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
-
"Шахтер" огласил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов
-
Легенда "Интера" может возглавить "Сампдорию"
-
Один из лидеров "Ювентуса" близок к возвращению в строй
-
Президент УЕФА оценил шансы создания Суперлиги
-
Марсьялем интересуются два клуба Ла Лиги
-
Лопетеги может возглавить клуб АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17