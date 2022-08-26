"Удинезе" обыграл команду Берлускони
Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на выезде обыграл "Монцу", которая принадлежит Сильвио Берлускони.
Победу гостям принесли голы Бету Бетункала и Дестини Удоджи. У хозяев отличился Андреа Кольпани.
"Удинезе", набрав четыре очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице Серии А. "Монца" с 0 очков осталась на последней, 20-й позиции.
"Монца" – "Удинезе" - 1:2 (1:1)
Голы: Кольпани, 32 - 1:0, Бету, 36 - 1:1, Удоджи, 77 - 1:2
"Монца": Ди Грегорио, Биринделли, Марроне, Кальдирола, Карлос Аугусто, Молина (Чурриа, 80), Валоти (Мачин, 70), Сенси (Антов, 80), Кольпани (Пессина, 62), Капрари, Петанья (Гюткьяер, 62).
"Удинезе": Сильвестри, Нюйтинк, Мазина, Родриго Бекао, Удоджи (Эбосс, 81), Перейра, Уолас, Ловрич (Арслан, 69), Макенго (Самарджич, 81), Деулофеу (Несторовски, 69), Бету (Саксесс, 69).
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