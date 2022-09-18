"Удинезе" обыграл "Интер" и возглавил Серию А

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"Удинезе" обыграл "Интер" и возглавил Серию А

Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на своем поле обыграл "Интер" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Яки Бийола и Толгая Арслана, а также автогол Милана Шкриньяра. У гостей отличился Николо Барелла.

"Удинезе", набрав 16 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 12 очками остался на шестой позиции.

"Удинезе" – "Интер" - 3:1 (1:1)
Голы: Барелла, 5 - 0:1, Шкриньяр, 22 (автогол) - 1:1, Бийол, 84 - 2:1, Арслан, 90 - 3:1

"Удинезе": Сильвестри, Родриго Бекао, Бийол, Перес, Удоджи (Эбосс, 80), Перейра (Эхизибуэ, 69), Уолас, Ловрич (Арслан, 80), Макенго (Самарджич, 61), Деулофеу, Бету (Саксесс, 69).

"Интер": Ханданович, Думфрис, Ачерби (де Врей, 79), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 31), Дармиан (Д`Амброзио, 67), Мхитарян (Гальярдини, 31), Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 67), Мартинес.

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