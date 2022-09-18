"Удинезе" обыграл "Интер" и возглавил Серию А
Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на своем поле обыграл "Интер" со счетом 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Яки Бийола и Толгая Арслана, а также автогол Милана Шкриньяра. У гостей отличился Николо Барелла.
"Удинезе", набрав 16 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 12 очками остался на шестой позиции.
"Удинезе" – "Интер" - 3:1 (1:1)
Голы: Барелла, 5 - 0:1, Шкриньяр, 22 (автогол) - 1:1, Бийол, 84 - 2:1, Арслан, 90 - 3:1
"Удинезе": Сильвестри, Родриго Бекао, Бийол, Перес, Удоджи (Эбосс, 80), Перейра (Эхизибуэ, 69), Уолас, Ловрич (Арслан, 80), Макенго (Самарджич, 61), Деулофеу, Бету (Саксесс, 69).
"Интер": Ханданович, Думфрис, Ачерби (де Врей, 79), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 31), Дармиан (Д`Амброзио, 67), Мхитарян (Гальярдини, 31), Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 67), Мартинес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17