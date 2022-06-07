"Удинезе" назвал имя нового главного тренера

Фото: сайт "Удинезе"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Удинезе" на официальном сайте объявила о назначении Андреа Соттиля на пост главного тренера.

Специалист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Стоит отметить, что в бытность футболистом он выступал за "Удинезе" с 1999 по 2003 годы.

48-летний Соттиль ранее тренировал "Сиракузу", "Губбио", "Кунео", "Паганезе", "Ливорно", "Катанию", "Пескару" и "Асколи".

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