"Удинезе" купил аргентинца из "Атлетико"

Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Удинезе" на официальном сайте объявила о переходе аргентинского защитника "Атлетико" Неуэна Переса.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Перес в прошлом сезоне выступал за "Удинезе" на правах аренды, провел за клуб 22 матча и отдал один голевой пас.

"Атлетико" купил Переса в 2018 году у "Архентинос Хуниорс" за два миллиона евро, но за этот период защитник так и не сыграл за мадридский клуб. Сдавался в аренду "Фамаликау" и "Гранаде".

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