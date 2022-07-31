"Удинезе" купил аргентинца из "Атлетико"

Теги атлетико мадридудинезенеуэн перес

"Удинезе" купил аргентинца из "Атлетико"

Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Удинезе" на официальном сайте объявила о переходе аргентинского защитника "Атлетико" Неуэна Переса.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Перес в прошлом сезоне выступал за "Удинезе" на правах аренды, провел за клуб 22 матча и отдал один голевой пас.

"Атлетико" купил Переса в 2018 году у "Архентинос Хуниорс" за два миллиона евро, но за этот период защитник так и не сыграл за мадридский клуб. Сдавался в аренду "Фамаликау" и "Гранаде".

Не пропустите: "Челси" нацелился на таланта из "Интера". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Милан" обыграл французский топ-клуб

"Милан" обыграл французский топ-клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов