У звездного новичка "Боруссии" выявили опухоль яичка

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

У форварда "Боруссии" Дортмунд Себастьяна Аллера выявили новообразование.

На плохое самочувствие звездный новичок немецкого клуба пожаловался вчера утром.

После серии медицинских процедур у него была выявлена опухоль яичка. В ближайшее время Аллер будет обследоваться в специализированном медицинском учреждении.

Напомним, что этим летом форварда купили у "Аякса" за рекордные 31+4 млн евро.

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