У Роналду остался всего один вариант для ухода из "МЮ"

Фото: Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий Криштиану Роналду может перейти из "Манчестер Юнайтед" только в "Спортинг", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, португальский клуб уже сделал предложение футболисту. При этом агент форварда Жорже Мендеш продолжает искать ему другой клуб.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: В "Марселе" ответили на слухи о подписании Роналду. | https://dailysports.net