У Роналду осталось два варианта продолжения карьеры

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У Роналду осталось два варианта продолжения карьеры

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду на данный момент имеет два варианта продолжения карьеры.

Как сообщает GFFN, 37-летний португалец перейдет в "Атлетико" или же останется в своем клубе.

В то же время источник отмечает, что клуб из Мадрида готов удовлетворить все требования звездного игрока.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах.

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