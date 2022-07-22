У Роналду осталось два варианта продолжения карьеры
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду на данный момент имеет два варианта продолжения карьеры.
Как сообщает GFFN, 37-летний португалец перейдет в "Атлетико" или же останется в своем клубе.
В то же время источник отмечает, что клуб из Мадрида готов удовлетворить все требования звездного игрока.
В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах.
Не пропустите: "Барселона" установила огромную сумму отступных за Левандовски. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Молодой талант "Крыльев Советов" перенесет операцию
-
ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в "Сантос"
-
"Саутгемптон" подписал форварда молодежной сборной Франции
-
У Роналду осталось два варианта продолжения карьеры
-
Болельщики "Реала" просят Переса вернуть Роналду
-
"Атлетико" отправил Витоло в аренду
-
"Зенит" улучшил позиции в мировом рейтинге клубов
-
"Барселона" нашла альтернативу Кунде
-
Аллер перенес операцию после обнаружения опухоли яичка
-
Мбаппе признали лучшим футболистом года
-
Дани Алвес стал игроком мексиканского "Пумас"
-
Еще один топ-клуб отказался от идеи подписать Роналду
-
Ляказетт пропустит матч "Лиона" из-за укусов ос
-
Широков рассказал, кого считает лучшим футболистом "Спартака"
-
Луис Суарес вернулся в свой родной клуб
-
Марсьяль не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом
-
Мане назван лучшим африканским футболистом года
-
Главные новости дня: 21 июля
-
"Аякс" купил талантливого португальца
-
Руни подписал экс-хавбека "МЮ" в "Ди Си Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18