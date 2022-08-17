У Роналду осталось 2 варианта продолжения карьеры

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У Роналду осталось 2 варианта продолжения карьеры

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

У форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду осталось 2 варианта продолжения карьеры.

Так как португалец намерен играть в Лиге чемпионов, для него актуальным остается переход в "Боруссию" Дортмунд или же в "Спортинг".

Напомним, что в португальском клубе Криштиану начинал карьеру. Однако для этого трансфера придется решить вопрос с большой зарплатой Роналду.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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