У Роналду остались предложения из Испании и Германии

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по-прежнему может перебраться в Испанию или Германию.

По данным ESPN, в услугах португальского футболиста заинтересованы "Бавария" и "Атлетико".

В то же время лондонский "Челси" окончательно исключает возможность трансфера.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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