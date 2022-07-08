У Роналду мало шансов уйти из "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Уход португальского нападающего Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" маловероятен, сообщает The Independent.

По сведениям источника, английский клуб не хочет продавать футболиста, а среди других клубов мало желающих его купить. Претендентов на форварда мог быть "Челси", но главный тренер лондонцев Томас Тухель не видит его в составе своей команды.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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