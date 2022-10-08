У Роналду есть претензии к главному тренеру "МЮ"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В "Манчестер Юнайтед" продолжает накаляться атмосфера вокруг 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду и главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Как сообщает Express со ссылкой на The Times, португалец имеет две серьёзные жалобы на тренера.

В частности, португалец считает своего нового босса излишне упрямым и слишком тесно связанным с философией, которая помогла ему добиться успехов с "Аяксом".

По этой причине Роналду часто вступает в полемику с главным тренером.

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