У Оздоева множество предложений из Европы и не только

Фото: твиттер Магомеда Оздоева\Автор неизвестен

Бывший агент экс-игрока "Зенита" Магомеда Оздоева рассказал о том, сколько предложений получает игрок от европейских клубов и не только.

По его словам, футболистом интересуются из Бельгии, Испании, Саудовской Аравии и Турции.

"Учитывая, что осенью Магомеду будет 30 лет, пока ему тяжело выбрать, какой дорогой пойти. Он находится на перепутье. Масса звонков от руководителей клубов и разных агентов.

Буквально 15 минут назад я разговаривал с Магомедом. Реально у него голова идет кругом, чтобы не ошибиться", - сказал Анзор Гаргаев.

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