У Мбаппе новый конфликт в "ПСЖ": на этот раз с Месси
Фото: твиттер Килиан Мбаппе/Автор неизвестен
Форвард "ПСЖ" Лионель Месси стал лидером раздевалки своего клуба, что никак не нравится его партнеру Килиану Мбаппе.
По словам журналиста Марио Картенага, аргентинец имеет такое же влияние в парижском клуб, которое было у него в "Барселоне".
В свою очередь Мбаппе и другие футболисты парижан уверен, что такое положение дел в раздевалке негативно отражается на коллективе.
В текущем сезоне Месси провел 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13