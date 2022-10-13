У Мбаппе новый конфликт в "ПСЖ": на этот раз с Месси

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У Мбаппе новый конфликт в "ПСЖ": на этот раз с Месси

Фото: твиттер Килиан Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси стал лидером раздевалки своего клуба, что никак не нравится его партнеру Килиану Мбаппе.

По словам журналиста Марио Картенага, аргентинец имеет такое же влияние в парижском клуб, которое было у него в "Барселоне".

В свою очередь Мбаппе и другие футболисты парижан уверен, что такое положение дел в раздевалке негативно отражается на коллективе.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. 

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