У Мбаппе новый конфликт в "ПСЖ": на этот раз с Месси

Фото: твиттер Килиан Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси стал лидером раздевалки своего клуба, что никак не нравится его партнеру Килиану Мбаппе.

По словам журналиста Марио Картенага, аргентинец имеет такое же влияние в парижском клуб, которое было у него в "Барселоне".

В свою очередь Мбаппе и другие футболисты парижан уверен, что такое положение дел в раздевалке негативно отражается на коллективе.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

Не пропустите: Президент "Атлетико" оценил вероятность покупки Мбаппе. | https://dailysports.net