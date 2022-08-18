У "Манчестер Юнайтед" может появиться новый владелец

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У "Манчестер Юнайтед" может появиться новый владелец

Британский миллиардер Джим Рэтклифф, который является самым богатым человеком в своей стране, намерен приобрести "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, сперва бизнесмен хочет купить как минимум долю в клубе, поскольку в прессе появились сообщения о том, что семья Глейзеров намерена привлечь в "Манчестер Юнайтед" новые инвестиции.

Отметим, что Рэтклифф является генеральным директором Ineos Group Ltd и владельцем велосипедной команды Ineos Grenadiers.

В 2019 году он приобрёл "Ниццу". 

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