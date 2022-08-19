У Левандовски украли часы за 70 тысяч евро

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

У форварда "Барселоны" Роберта Левандовски пытались украсть часы за 70 тысяч евро.

Произошел инцидент около базы каталонского клуба. Как сообщает TV3 со ссылкой на источники в полиции, когда Левандовски опустил окно автомобиля, чтобы дать автографы, злоумышленник ворвался внутрь и выхватил часы престижной модели Patek Phillippe.

Футболист пытался поймать вора и вернуть свои часы, но тот убежал.

Спустя время преступника задержала полиция. Сами же часы были закопаны в садах недалеко от базы.

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