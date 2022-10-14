У ключевого игрока "Челси" рецидив травмы: он может пропустить ЧМ-2022

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У ключевого игрока "Челси" рецидив травмы: он может пропустить ЧМ-2022

Фото: твиттер Нголо Канте/Автор неизвестен

Полузащитник "Челси" Нголо Канте получил рецидив травмы задней поверхности бедра.

По данным L’Equipe, по причине повторного повреждения француз пропустит еще несколько недель.

Из-за этого возникли огромные сомнения в том, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам будет включать игрока в заявку на ЧМ-2022.

В текущем сезоне Канте сыграл в АПЛ лишь в двух матчах. Он не выходил на поле с 14 августа. 

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