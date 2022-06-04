У Иско проблемы с поиском нового клуба
Фото: твиттер Экрема Конура/Автор неизвестен
Полузащитник "Реала" Иско столкнулся с проблемами при попытке найти новый клуб.
Все варианты не устраивают футболиста из-за его высоких требований по зарплате, сообщает Sport.es.
Как известно, "Реал" уже сообщил об уходе 30-летнего атакующего хавбека, с которым было решено не продлевать контракт.
В его услугах заинтересованы "Севилья", "Валенсия" и "Бетис", а также итальянская "Рома". При этом все потенциальные клубы испанца не готовы удовлетворить требования игрока по зарплате.
Источник пишет, что Иско хотел бы сохранить зарплату в 7 миллионов евро в год.
В сезоне-2021/22 испанец забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
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|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
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