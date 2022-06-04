У Иско проблемы с поиском нового клуба

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У Иско проблемы с поиском нового клуба

Фото: твиттер Экрема Конура/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Иско столкнулся с проблемами при попытке найти новый клуб.

Все варианты не устраивают футболиста из-за его высоких требований по зарплате, сообщает Sport.es.

Как известно, "Реал" уже сообщил об уходе 30-летнего атакующего хавбека, с которым было решено не продлевать контракт.

В его услугах заинтересованы "Севилья", "Валенсия"  и "Бетис", а также итальянская "Рома". При этом все потенциальные клубы испанца не готовы удовлетворить требования игрока по зарплате.

Источник пишет, что Иско хотел бы сохранить зарплату в 7 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 испанец забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.

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