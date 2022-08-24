У голкипера "Челси" диагностировали рак

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У голкипера "Челси" диагностировали рак

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

У вратаря женской команды "Челси" Анн-Катрин Бергер диагностирован рак щитовидной железы.

Как сообщили на официальном сайте клуба, 31-летняя немка ранее уже страдала этой болезнью, но смогла вылечиться.

"Я хотела сообщить фанатам, что, к сожалению, после четырех лет жизни без рака в моей щитовидной железе обнаружен рецидив. Раньше я говорила, что спортсмены должны бороться каждый день, чтобы быть лучше, и я буду продолжать это делать", - сказала спортсменка.

Отметим, что футболистка сборной Германии играет за лондонский клуб с 2019 года. 

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