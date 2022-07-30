У форварда "Боруссии" Аллера выявили злокачественную опухоль
Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
У форварда дортмундской "Боруссии" Себастьяна Аллера выявили злокачественную опухоль яичка.
Страшный диагноз подтвердило гистологическое исследование.
В ближайшее время футболист должен пройти курс химиотерапии, из-за чего он пропустит несколько месяцев.
Аллер стал рекордным приобретением "Боруссии" - его купили у "Аякса" за 31+4 млн евро в начале июля.
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Главные новости дня: 29 июля
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|Айнтрахт Франкфурт
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|41
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|Шальке
|32
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|32
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|Унион Берлин
|32
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|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
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|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
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