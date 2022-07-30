У форварда "Боруссии" Аллера выявили злокачественную опухоль

Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

У форварда дортмундской "Боруссии" Себастьяна Аллера выявили злокачественную опухоль яичка.

Страшный диагноз подтвердило гистологическое исследование.

В ближайшее время футболист должен пройти курс химиотерапии, из-за чего он пропустит несколько месяцев.

Аллер стал рекордным приобретением "Боруссии" - его купили у "Аякса" за 31+4 млн евро в начале июля.

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