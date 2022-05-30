У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто

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У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Нынешнее финансовое положение "Барселоны" - это экономический коллапс, сообщает журналист Сике Родригес.

По информации источника, ситуация достигла такого предела, что на данный момент каталонский клуб даже не может зарегистрировать продление контракта Сержи Роберто.

Отмечается, что завтра состоится заседание совета директоров, на котором будут утверждены "экономические рычаги", предложенные президентом клуба Жоаном Лапортой.

В прошедшем сезоне "Барселона" заняла второе место в Ла Лиге и вылетела от "Айнтрахта" в 1\4 финала Лиги Европы.

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Источник: В "Спартаке" поменяется управление и снизится финансирование. Федун и Зарема больше не будут руководить клубом

Источник: В "Спартаке" поменяется управление и снизится финансирование. Федун и Зарема больше не будут руководить клубом

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