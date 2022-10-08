У "Барселоны" есть трудности с возвращением Месси
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
"Барселона" все еще рассчитывает вернуть форварда "ПСЖ" Лионеля Месси.
В руководстве каталонского клуба активно ведутся разговоры о возвращении 35-летнего аргентинца, но вероятность перехода низкая, о чем сообщает ESPN.
Источник отмечает, что у "Барселоны" есть задолженность перед футболистом по зарплате, оставшаяся еще с периода пандемии.
По этой причине аргентинец по окончании сезона активирует опцию продления контракта с "ПСЖ" на один год.
Летом 2021 года Месси заключил с парижанами соглашение по схеме «2+1».
Не пропустите: Появились подробности нового контракта "ПСЖ" для Месси. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Каземиро успел разочароваться в переходе в "Манчестер Юнайтед"
-
Гвардиола высказался о петиции против Холанда в АПЛ
-
Владельца "Манчестер Сити" подозревают в помощи россиянам в уклонении от санкций
-
В "Баварии" ответили на слухи о трансфере звезды "Боруссии"
-
Женская сборная Украины проиграла Англии с двузначным счетом
-
Ярмоленко забил второй гол за новый клуб в ОАЭ: видео
-
Роналду принял окончательное решение по будущему в "МЮ"
-
Гвардиола по необычной причине пообещал не выпускать на поле Гюндогана
-
Клопп встал на защиту Нуньеса из-за низкой результативности
-
У "Барселоны" есть трудности с возвращением Месси
-
Главные новости дня: 7 октября
-
"Лион" упустил победу над "Тулузой" в матче Лиги 1
-
"Валенсия" одержала гостевую победу в Ла Лиге и приблизилась к топ-4
-
"Вердер" обыграл "Хоффенхайм" и ворвался в зону ЛЧ
-
Гвардиола рассказал в чем уникальность Месси
-
ПСЖ хочет купить Обамеянга
-
Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов в мире
-
"Реал" нацелился на португальского таланта
-
Руководство "Манчестер Юнайтед" не верит в уход Роналду: названа причина
-
Пьянич резко раскритиковал Кумана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14