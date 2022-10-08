У "Барселоны" есть трудности с возвращением Месси

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У "Барселоны" есть трудности с возвращением Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

"Барселона" все еще рассчитывает вернуть форварда "ПСЖ" Лионеля Месси.

В руководстве каталонского клуба активно ведутся разговоры о возвращении 35-летнего аргентинца, но вероятность перехода низкая, о чем сообщает ESPN.

Источник отмечает, что у "Барселоны" есть задолженность перед футболистом по зарплате, оставшаяся еще с периода пандемии.

По этой причине аргентинец по окончании сезона активирует опцию продления контракта с "ПСЖ" на один год.

Летом 2021 года Месси заключил с парижанами соглашение по схеме «2+1».

Не пропустите: Появились подробности нового контракта "ПСЖ" для Месси. | https://dailysports.net
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